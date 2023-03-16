16 Mart 2023 Perşembe 11:46:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 11:46:00
Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.Ayrıntılar geliyor...
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