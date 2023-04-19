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19 Nisan 2023 Çarşamba 14:21:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 14:21:00

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı iki ayrı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız hakkında 'yurt dışına kaçacak' iftirasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu iftirası nedeniyle 50 bin lira, başka bir konuşmasındaki hakaretleri nedeniyle de 55 bin lira manevi tazminata mahkum etti." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kemal kılıçdaroğlu tazminat dava
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