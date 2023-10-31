VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
MB Başkanı Erkan: 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 40,9'a çıkarıldı
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
LGS tarihi belli oldu
31 Ekim 2023 Salı 16:10:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 16:10:00

Başkan Erdoğan, KEYVAC aşı üretim merkezinde incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezin açılış töreninin ardından tesisleri gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

"Yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek"

Erdoğan'a tesislerde üretimi yapılan aşılar hakkında Türk ve yabancı bilim insanları tarafından bilgi aktarılırken, aşılar da gösterildi.

Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz'le Sinovac Yönetim Kurulu Başkanı Yin Weidong da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan keyvac aşı üretim merkezi
Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi

Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX