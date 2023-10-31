Başkan Erdoğan, KEYVAC aşı üretim merkezinde incelemelerde bulundu
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezin açılış töreninin ardından tesisleri gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
"Yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek"Erdoğan'a tesislerde üretimi yapılan aşılar hakkında Türk ve yabancı bilim insanları tarafından bilgi aktarılırken, aşılar da gösterildi.
Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz'le Sinovac Yönetim Kurulu Başkanı Yin Weidong da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.
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