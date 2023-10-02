VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Acı bilanço! Libya'daki sel felaketinde can kaybı yükseldi
Karabağ'da ekili 100 hektarlık uyuşturucu tarlası bulundu
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8 Ekim Pazar günü Alanya-Antalya etabı ile başlıyor
Kurban hissesi yerine bozuk et ve salam dağıttıkları iddia edilen sanıklar hakim karşısında
TEKNOFEST'ten 100. yıla özel 1 yılda 3 festival 4,5 milyon ziyaretçi
Katar ile ticari iş birliği artıyor: Türkiye'deki yatırım 20 milyar doları aştı
02 Ekim 2023 Pazartesi 14:53:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 14:53:00

Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev görüşmesinde, Kazakistan'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin gündemine gelebilecek konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

İki lider, görüşmede, kasım ayında Kazakistan'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin gündemine gelebilecek konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kazakistan cömert tokayev
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX