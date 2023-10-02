Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev görüşmesinde, Kazakistan'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin gündemine gelebilecek konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ERDOĞAN-TOKAYEV GÖRÜŞMESİ— 24 TV (@yirmidorttv) October 2, 2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte detaylar. pic.twitter.com/C5WHJVcAyF
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
İki lider, görüşmede, kasım ayında Kazakistan'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin gündemine gelebilecek konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
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