Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Erdoğan ve Tokayev, merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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