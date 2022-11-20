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20 Kasım 2022 Pazar 22:16:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 22:16:00

Başkan Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamında bulunduğu Doha'dan özel uçak "TC-TUR" ile ayrıldı.

Başkan Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan Katar Spor ve Gençlik Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgiler uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a hareket etti.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Katar Başkan Erdoğan
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