Başkan Erdoğan, Katar'a gidiyor: En önemli başlık Gazze olacak
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, yarın iki günlük ziyaret için Katar'a gidecek. Başkan Erdoğan'ın temaslarında en önemli başlıklardan biri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması değerlendirilecek.
Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, bu yılki 19'uncu yurt dışı ziyaretini Katar'a yapacak.
Başkan Erdoğan, yarın öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'da olacak. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Hem iki ülke ilişkileri hem de bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler son yıllarda büyük bir ivme kazandı. İki ülke arasında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ticaret hacminin daha da arttırılması hedefleniyor. Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında da ticaret hacminin arttırılması için bazı iş birliği anlaşmalarına da imza atılacak.
EN ÖNEMLİ BAŞLIK GAZZE OLACAK
Başkan Erdoğan'ın , Al Sani ile görüşmesinde en önemli başlıklardan biri de Gazze olacak.
Erdoğan, çatışmalara ara verilmesinde arabuluculuk rolü üstlenen Katar Emiri ile Gazze'de insani aranın yeniden başlatılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması konularını değerlendirecek.
Başkan Erdoğan salı günü de Katar'da olacak. Körfez İş birliği Konseyi toplantısına katılacak. Erdoğan'ın bu toplantıda da İsrail'in Gazze'deki katliamıyla ilgili mesajlar vermesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönecek.
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