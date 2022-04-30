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30 Nisan 2022 Cumartesi 19:06:00 - Güncelleme:30 Nisan 2022 Cumartesi 19:07:00

Başkan Erdoğan, Katar Emiri es-Sani ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani'nin telefon görüşmesini İletişim Başkanlığı duyurdu.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede iki lider, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgeye dair konularda yakın iş birliği ve diyalog içinde olma kararlılığını yineledi.

Etiketler : Başkan Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Türkiye-Katar
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