Başkan Erdoğan, Katar Emiri es-Sani ile görüştü

Başkan Erdoğan, Katar Emiri es-Sani ile görüştü

Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani'nin telefon görüşmesini İletişim Başkanlığı duyurdu.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede iki lider, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgeye dair konularda yakın iş birliği ve diyalog içinde olma kararlılığını yineledi.