27 Haziran 2023 Salı 14:30:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 14:30:00
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Başkan Erdoğan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
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