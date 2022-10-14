Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

14 Ekim 2022 Cuma 17:55:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 17:55:00
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşıladı, baş başa görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşıladı, baş başa görüştü.
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