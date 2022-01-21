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21 Ocak 2022 Cuma 23:16:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 23:17:00

Başkan Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yarıyıl karnelerini alan öğrencileri kutladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "2021-2022 eğitim öğretim yılı 1'inci yarıyıl karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sevgili yavrularıma, genç arkadaşlarıma, velilerimize ve çok değerli öğretmenlerimize hep birlikte huzur içerisinde geçirecekleri güzel bir yarıyıl tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, karne alan bazı öğrencilerin fotoğrafları da yer aldı.

Etiketler : başkan erdoğan sosyal medya yarıyıl karneleri
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