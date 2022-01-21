Başkan Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yarıyıl karnelerini alan öğrencileri kutladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "2021-2022 eğitim öğretim yılı 1'inci yarıyıl karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sevgili yavrularıma, genç arkadaşlarıma, velilerimize ve çok değerli öğretmenlerimize hep birlikte huzur içerisinde geçirecekleri güzel bir yarıyıl tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, karne alan bazı öğrencilerin fotoğrafları da yer aldı.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1'inci yarıyıl karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 21, 2022
Sevgili yavrularıma, genç arkadaşlarıma, velilerimize ve çok değerli öğretmenlerimize hep birlikte huzur içerisinde geçirecekleri güzel bir yarıyıl tatili diliyorum. pic.twitter.com/StJs5UxJoS
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