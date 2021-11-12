VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması
Rusya'dan ABD'ye gözdağı: Gücümüzü test ediyorsunuz
Diyalog zemini oluştu
İsrail Rusya'yı mı vurdu?
TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Ankara sonbahar renklerine büründü
"Güneş gözümü alıyor" bahanesi cezadan kurtaramadı
Hepsini Başkan Erdoğan'a iade etti
Sıcaklıklar artıyor
Dünya devinin tecrübesi TOGG'a aktarılıyor!
Rusya'dan Batı'ya çok sert eleştiri
Mossad ve CIA'nın kirli Türkiye planı!
Elektriğin yüzde 20'si rüzgardan
10 yıllık evlilik bitti
Hülya'ya saygım var
Romanlar Uraz'a bayılıyor
Çocuklarda epilepsi tanısı erken konulmalı
En çok alerji yapan kuruyemiş: Fındık
Mevsim geçişinde kalbi koruyan öneriler
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 12 Kasım
Pankreas kanseri sinsi ve hızlı ilerliyor
AB Kovdi-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması!
12 Kasım 2021 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 11:00:00

Başkan Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesiyle ilgili bomba gelişme: Diyalog zemini oluştu

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

Başkan Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 2 saati aşan sohbeti sonrası, iki parti arasında diyalog zemini oluştu. Görüşme siyaset kulislerini hareketlendirirken, görüşmede ittifak konusunun gündeme gelmediği ancak bundan sonraki süreçte görüşme trafiğinin devam edeceği öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nun 2 saati aşan zirvesi siyaset kulislerini de hareketlendirdi. Görüşmenin sonuçları için AK Parti ile Saadet Partisi arasında diyalog zemininin açıldığı bildirilirken, ittifak konusunun gündeme gelmediği, ancak bundan sonraki süreçte görüşme trafiğinin devam edeceği belirtiliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, 2023 seçimlerine adım adım yaklaşırken önceki gün yaşanan sürpriz temasa ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Edinilen bilgilere göre buluşma Karamollaoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşti. Karamollaoğlu Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefat etmesinin ardından cenaze süresince hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de AK Parti özel hassasiyet gösterdiği için teşekkür etmek istiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da cenaze töreni sırasında Karamollaoğlu'na 'Abi görüşelim' dediği öğrenildi. Karamollaoğlu da tüm bunlara istinaden Erdoğan'dan randevu talep etti.

DAHA SIK TEMAS

Beklenenden uzun süren görüşmede, iki ismin güncel gelişmeler üzerine sohbet ettiği, Karamolloğlu'nun da endişelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği öğrenildi. Erdoğan'ın da Karamollaoğlu'na uzun uzun cevap verdiği belirtiliyor.

2 saat 15 dakikalık zirvede ittifak konusunun gündeme gelmediği belirtiliyor. Ancak, Karamolloğlu'nun çıkışta yaptığı 'dostane bir görüşme' açıklamasının ardından kulislerde ittifak için diyalog kapılarının açıldığı belirtiliyor. Görüşmenin iki taraf için de memnuniyet verici olduğu ifade ediliyor. Diyalog kapısına zemin aralayan görüşmenin ardından iki ismin daha sık bir araya geleceği konuşuluyor.

"BİR İTTİFAKIN İÇİNDE DEĞİLİZ" DEMİŞTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu eylül ayında yaptığı bir konuşmada, şu anda herhangi bir ittifakın içinde olmadıklarını söylemiş, "Millet İttifakı'nda yer alıyor musunuz?" sorusuna ise, "Geçmişte doğrudur biz ittifakın içinde bulunduk ama şu anda ittifak diye bir şey söz konusu değil. İttifaklar seçime girileceği zaman ortaya çıkar" cevabını vermişti.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu
Adımlar kanserli çocuklar için

Adımlar kanserli çocuklar için
Ablasının böbreğiyle hayata tutundu

Ablasının böbreğiyle hayata tutundu
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Yuvayı dişi kuş yapar

Yuvayı dişi kuş yapar
Aşka geldi

Aşka geldi
Yeni tekli heyecanı

Yeni tekli heyecanı
Boynuz kulağı geçer

Boynuz kulağı geçer
Özüne geri döndü

Özüne geri döndü
İçimde yaşayan bir çocuk var

İçimde yaşayan bir çocuk var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER