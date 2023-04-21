VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan sınır hattında görevli birliklere hitap etti
Dünyada Ramazan Bayramı kutlanıyor
Başkan Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı
Guterres, Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı
"Karadeniz gazında çalışmalar rezervi artırma noktasında"
Ramazan Bayramı kutlanıyor
21 Nisan 2023 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 09:15:00

Başkan Erdoğan: Karadeniz gazında çalışmalar rezervi artırma noktasında

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Karadeniz gazı) Şu an itibarıyla bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor ki bu rezervi, üretimi artırma noktasında." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına düzenlenen saldırıya ilişkin "Ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek, ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık. Bu konuda çok şehitler de verdik." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan karadeniz gazı rezerv sismik araştırma sondaj
Albümü çıkmadan çalındı

Albümü çıkmadan çalındı
Turne heyecanı

Turne heyecanı
Projeler buluşması

Projeler buluşması
Mutfağa girmiyor, formunu koruyor

Mutfağa girmiyor, formunu koruyor
Hakaret edene 30 bin lira ceza

Hakaret edene 30 bin lira ceza
"36 milyonu TL'yi sana bırakmayacağım"

"36 milyonu TL'yi sana bırakmayacağım"
Roman 2 oldu

Roman 2 oldu
Instagram'da 'Mert' temizlik

Instagram'da 'Mert' temizlik
Sefo sessizliği

Sefo sessizliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX