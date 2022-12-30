Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Djukanovic, daha sonra Vahdettin Köşkü'ndeki heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
- OGM'nin ilk T70 yangın söndürme helikopteri teslim edildi
- Başkan Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü
- 2022 Türkiye için çözüm yılı oldu... İşte 85 milyon için atılan adımlar
- Başkan Erdoğan: Karadağ'da barış ve istikrarı önemsiyoruz
- Diyarbakır'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
- Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı