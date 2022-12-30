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30 Aralık 2022 Cuma 16:08:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 16:08:00

Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Djukanovic, daha sonra Vahdettin Köşkü'ndeki heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan karadağ milo djukanovic
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