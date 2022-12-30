Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile görüştü

Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Djukanovic, daha sonra Vahdettin Köşkü'ndeki heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.