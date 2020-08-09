Başkan Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğeni Halil Erdoğan'ı hastanede ziyaret etti
Kaynak: İHA
Kocaeli'ndeki programa katılan Başkan Erdoğan, kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan yeğeni Halil Erdoğan'ı ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de kalp krizi geçiren yeğeni Halil Erdoğan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Kocaeli’de bir dizi programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 6 Ağustos Perşembe günü kalp krizi geçiren ağabeyi Hasan Erdoğan’ın oğlu Halil Erdoğan’ı (62), Başiskele ilçesinde tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Halil Erdoğan’ın geçen 6 Ağustos günü kalp krizi geçirdiği ve yakınları tarafından özel hastaneye kaldırıldığı anjiyo yapıldıktan sonra ise kalbinin 5 damarına stent takıldığı öğrenildi.
Yeğeni Halil Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Erdoğan, daha sonra hastaneden ayrıldı.
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