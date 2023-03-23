"Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık"

Başkan Erdoğan: Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Belediyesi önünde "Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir ama bu felaket, başarma irademizi, Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı elimizden alamayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta mevcut organize sanayilerinin güçlendirildiğini, Afşin'e yeni bir organize sanayi bölgesi kurulacağını açıkladı. Erdoğan, çiftçi ve üreticilerin zararının telafisi için mazot, gübre, hayvancılık, yem bitkileri ve su ürünleri desteği başta olmak üzere her türlü adımı atacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.