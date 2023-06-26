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Başkan Erdoğan, kahraman Mehmetçik'in bayramını kutladı
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26 Haziran 2023 Pazartesi 23:43:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 23:43:00

Başkan Erdoğan, kahraman Mehmetçik'in bayramını kutladı

Kaynak: IHA

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Başkan Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesindeki kahraman Mehmetçik'in Kurban Bayramı'nı kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'nde ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir telefon görüşmesi yaparak, "Kahramanlarımızın aziz vatan toprağının her karışında, canı pahasına görev yaptığını biliyor, görüyor, Allah için şahit oluyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Yerlikaya görüşmeye ilişkin, "Bu akşam, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki ziyaretimizde telefonla kahramanlarımızın Kurban Bayramını tebrik etti. Kahramanlarımızın aziz vatan toprağının her karışında, canı pahasına görev yaptığını biliyor, görüyor, Allah için şahit oluyorum. Milletimiz, bu fedakârlıklar sayesinde evinde, işinde, köyünde, şehrinde, memleketimizin her köşesinde huzur içinde. Bu fedakarlıklarınız, tarihimizin altın sayfaları arasında yer alacaktır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Erdoğan Tendürek Jandarma Üs Bölgesi Kurban Bayramı Recep Tayyip Erdoğan Ali Yerlikaya
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