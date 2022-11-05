Başkan Erdoğan: Kadınlar anayasa korumasında olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü için anayasa değişikliğine ilişkin şunları söyledi: "Biz şimdi ne diyoruz gel anayasa yapalım. Bu anayasayı yaparken başı örtülü, başı açık herhangi bir ayrıma gitmeden hak ve özgürlükler noktasında bütün kızlarımız, kadınlarımız anayasa teminatı altında bu süreci yaşasınlar. Şimdi ne oldu? Arkadaşlarımız ziyarete gittiler. 'Şu an gerek yok' dediler. Peki ne olacak? 'Seçimden sonra bunu çalışalım' dediler. Hani bak bir gece yarısı kalktın 'Yasal düzenleme yapalım' dedin. Sen gece yarısı dedin, biz yıllardır bunu düşünüyoruz zaten. Gel şimdi bunu anayasa düzenlemesiyle yapalım, beraber yapalım. Verelim el ele. Bu işi bitirelim. Bir daha da kimse bunu gündemine almasın. Niye kaçak dövüşüyorsunuz ya? Her zaman bunların işi istismar siyaseti. Bugün hayatın hiçbir alanında kadınlarımız böyle zulme maruz kalmıyor, bu tür adaletsizliklere uğramıyor. Başörtünün düşmanı olan, üniversitelerde ikna odalarını kuranların kim olduklarını bilmiyor muyuz? Şimdi bunlar geldi, başörtüsü sorununu çözelim diyorlar. Haydi bakalım, bu seçimde kaç tane başörtülü aday çıkaracaksın? Bunu söyledim ya, başörtülü milletvekili adayı koyar. Bunlarda da olsun, İP'te de olsun. Bütün bu oyunlar bozuldu, artık çark dönmeye başladı."



HUZURLUYUZ, RAHATIZ

"Çeyrek asır önce hayal bile edilemeyecek bu özgürlük iklimini ülkemize kazandırırken, partimizi kapatma tehdidi dahil nelerle karşılaştığımı millet çok iyi biliyor. Devletin tüm kurumlarında başörtülü kardeşlerimiz, hakimlerimiz, polisimiz, askerimiz, valimiz var mı? Bütün bunlar var. Yaptık da ne oldu? Türkiye yıkıldı mı? Tam aksine çok daha huzurluyuz, rahatız. Başörtülü profesörlerimiz var mı, var. Demek ki bak yapınca oluyormuş. Türkiye yıkılmadı, yeter ki biz ön açalım. Ön açtığımız zaman bu ülke çok daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyecektir. Son tartışma vesilesiyle bir kez daha gördük ki ülkemizde kökünün kuruduğunu umduğumuz zihniyet hâlâ pusuda beklemekte."

REFERANDUM ÇAĞRISI

"Referanduma gidelim çünkü millet en iyisini söyler, gidelim millete. Teklifimiz üzerinde uzlaşma sağlanabilirse bundan kadınlarımız çok kârlı çıkacaktır. Uzlaşma sağlanamaması halinde bu meseleyi milletimizin takdirine sunmanın yollarını arayacağız. Köklü bir çözümü anayasamıza kazandırmayı ümit ediyoruz. Türkiye Yüzyılı programımızla vatandaşlarımızın tamamıyla birlikte, kadınlarımızın tüm meselelerini çözerek ülkemizi çok daha ileri taşımakta kararlıyız."

ÜLKENİN TARİHİNDE KARA BİR LEKE OLDU

"Ülkemizde bir dönem çok ağır şekilde varlığını gösteren düşmanlığın en büyük mağdurlarının başında kadınlarımız geliyordu. Çalışmalarına izin verilmeyen kadınlarımıza bu zulümlerin, çağdaşlık adına yapılması da bir başka garabetti. Ne işi var okulda? Kadına reva görülen bu değil miydi, ülkemizde maalesef yıllarca bunu yaşadık. Liselerin kapılarından bile alınmayan, ziyaret için bile gittiği bazı kamu kuruluşlarına alınmayan kadınlarımızın verdiği mücadelenin şahidiyiz. Başındaki örtüsü nedeniyle haksızlığa uğrayan kadınlarımızın yaşadığı trajedi ülkemizin bir döneminin kara lekesi olarak tarihe geçmiştir. Son yargı paketiyle eşe karşı işlenmiş suçları cezaları boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. İçinde bulunduğumuz 2021-2025 eylem planı kadınlarımızı fiziksel şiddetin yanında onurlarına yönelik saldırılardan da korumayı amaçlamaktadır. Bugüne kadar 1 milyon kişiye hizmet verdik. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) kadınların maruz kaldığı şiddete süratle müdahale edilmesini sağlayan etkin bir sistem haline geldi."

KATKI VERENLERİ TEBRİK EDİYORUM

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zirveden önemli sonuçlar ve çözüm önerileri çıkacağına inanıyor, katkı veren herkesi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, zirve vesilesiyle İstanbul'da bulunan Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Kaoutar Krikou ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya geldi.