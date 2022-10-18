Başkan Erdoğan, kadın çiftçilerle buluştu
Kaynak: IHA-AA
Kadın çiftçilerle buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Erkek de, kadın da hep beraber olursa, bahçede olursa, ziraat te olursa baş, göz üstüne” dedi.
Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı" düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, program sürerken sürpriz bir katılımla programa katıldı.
Erdoğan, programa 81 ilden gelen kadın çiftçilerle buluşarak sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Bu esnada basın mensuplarına yaptığı açıklamada kadın çiftçilerin önemine değinen Erdoğan, "Bugün Dünya Kadın Çiftçiler Günü olduğuna göre, burada erkeklere mesaj var. Erkek çiftçiler, siz neredesiniz. Bazıları kahvehanelerde zar atıyorlar değil mi. Çalışana kim ne der. Erkek de, kadın da hep beraber olursa, bahçede olursa, ziraat te olursa baş, göz üstüne" ifadelerini kullandı.
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