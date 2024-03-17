Başkan Erdoğan'dan Gazze tepkisi: İslam dünyası iyi sınav veremedi

Başkan Erdoğan, Kadim Dostlar İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Çoğu çocuk ve kadın 40 bine yakın kardeşimizin şehit edildiği, 73 bin kardeşimizin yaralandığı Gazze'de son asrın en vahşi soykırımlarından biri yaşanıyor.

Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi.

Filistinli yiğitlere terörist iftirası atanların listesinden Meclise girenler ile bu zihniyetle aynı çizgide buluşanların bize söyleyecek sözü olamaz.

Bazı çevreler Filistin halkının hak ve adalet mücadelesini ilk kez 7 Ekim'de duymuş olabilir. Ama biz bu mücadeleye ömrümüzü adadık.

Dün nasıl zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer aldıysak bugün de aynı yerdeyiz. Aynı vakur tavrımızı muhafaza ediyoruz.

Sadece Cumhur İttifakına oy veren kardeşlerimizin değil diğer partilere gönül veren vatandaşlarımızın özgürlüğünü hak ve hukukunu da böylece garanti altına aldık.