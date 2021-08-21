VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
21 Ağustos 2021 Cumartesi 07:53:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 07:53:00

Başkan Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Üsküdar'daki Nevmekan'da devam eden KADEM hizmet içi eğitim kampına ziyarette bulundu.

Burada 51 ilden gelen KADEM temsilcileri ile görüşerek sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin de ziyarette yer aldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kadem sümeyye erdoğan bayraktar saliha okur gümrükçüoğlu özlem zengin
Çukurova ekibi sette

Çukurova ekibi sette
Kıskançlık muhabbeti sıkmış

Kıskançlık muhabbeti sıkmış
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
Buruk ziyaret

Buruk ziyaret
İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor

İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor
3 Eylül'de dijitalde

3 Eylül'de dijitalde
Modada Hadise çıkacak

Modada Hadise çıkacak
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
Yıldız Tilbe üçledi!

Yıldız Tilbe üçledi!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER