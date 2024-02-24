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24 Şubat 2024 Cumartesi 14:35:00 - Güncelleme:24 Şubat 2024 Cumartesi 14:35:00

Başkan Erdoğan: KAAN savaş uçağına, Akıncı'ya, Kızılelma'ya sahip olmak bizim için beka meselesidir

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, "KAAN savaş uçağına, Anadolu gemisine, Akıncı'ya, Kızılelma'ya, ANKA'ya, Altay tankına, çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için beka meselesidir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Millet olarak bugün geriye doğru baktığımızda nasıl bir badire atlattığımızı çok daha iyi anlıyoruz. Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz.

Bir dönem bizimle birlikte olup da sonradan yolunu ayıranların veya yolunu kaybedenlerin aksine Sakarya istikametini hiç bozmadı

Ülke batsa muhalefetin umurunda değil. Kendi çıkarlarından başka gözleri hiçbir şeyi görmüyor

Bildiğiniz gibi artık içeride terör örgütleri kalmadı, hepsi de terk etti. Son olarak güney sınırımız boyunca bir teröristan kurmaya teşebbüs ettiler. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu senaryoyu da yırtıp attık

İsrail'in işlediği suçları sadece seyrediyorlar. BM ateşkes çağrısı bile yapamıyor

Suriye topraklarından ülkemize terör tehdidi yoğunlaştığında, müttefik dediğimiz ülkeler hava savunma sistemlerini söküp götürdü

KAAN savaş uçağına, Anadolu gemisine, Akıncı'ya, Kızılelma'ya, ANKA'ya, Atak'a, fırtına obüslerine, Altay tankına çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için bir beka meselesidir

Sakarya'da son 21 yılda 183 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Eğitimde şehrimize 3 bin 642 adet yeni derslik kazandırdık

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan sakarya miting
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