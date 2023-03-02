02 Mart 2023 Perşembe 17:42:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 17:42:00
Başkan Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender'i kabul etti
Başkan Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender'i kabul etti.
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