26 Kasım 2021 Cuma 15:38:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 15:38:00
Başkan Erdoğan, İzmir'de Mustafa Denizli Stadı'nı hizmete açtı
Başkan Erdoğan, İzmir'de Alsancak Stadı'nın açılışına katıldı.
Başkan Erdoğan, İzmir'de Alsancak Stadı'nın açılışına katıldı.
Maçlarını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacak olan Süper Lig takımı Altay Kulübü de sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak Cumhurbaşkanı'na şükranlarını sundu.
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