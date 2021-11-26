Başkan Erdoğan, İzmir'de Mustafa Denizli Stadı'nı hizmete açtı

Başkan Erdoğan, İzmir'de Alsancak Stadı'nın açılışına katıldı.

Maçlarını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacak olan Süper Lig takımı Altay Kulübü de sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak Cumhurbaşkanı'na şükranlarını sundu.