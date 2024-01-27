Başkan Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışını yaptı. Başkan Erdoğan açılışın ardından hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Bölgenin en büyük hastanesi olan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan tarafından açıldı.
Başkan Erdoğan açılışın ardından hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, açılışını gerçekleştirdiği İzmir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, tedavi gören çocukları ziyaret etti. pic.twitter.com/01zMAJfzzF— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) January 27, 2024
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