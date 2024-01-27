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27 Ocak 2024 Cumartesi 19:20:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 19:20:00

Başkan Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışını yaptı. Başkan Erdoğan açılışın ardından hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Bölgenin en büyük hastanesi olan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan tarafından açıldı.

Başkan Erdoğan açılışın ardından hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Etiketler : İzmir Hastane Erdoğan İzmir Bayraklı Çocuk Ziyareti
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