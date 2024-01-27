Başkan Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti

Başkan Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti

Bölgenin en büyük hastanesi olan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan tarafından açıldı.

Başkan Erdoğan açılışın ardından hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.