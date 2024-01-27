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Başkan Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek
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27 Ocak 2024 Cumartesi 12:28:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 12:28:00

Başkan Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, İzmir'de şehir hastanesi ile bağlantı yollarının açılışının yapılacağı törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehir hastanesi ile bağlantı yollarının açılışının yapılacağı törene katılacak.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, 2 bin 60 yatak kapasiteli, 628 bin metrekare kapalı alana sahip, bünyesinde 6 ayrı hastane yer alan ve 1301 sismik izolatör bulunan hastane ile 4 kilometrelik bağlantı yolu ve kavşağın da açılışının yapılacağı belirtildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan izmir şehir hastanesi açılış
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