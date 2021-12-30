Başkan Erdoğan 'İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarının konu edinildiği TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galası bu akşam yapıldı.

Eren Bülbül'ün doğum günü 1 Ocak 2022'de sinemaseverlerle buluşacak "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galası, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Başkan Erdoğan, filmi izlemeden önce şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik ile bir süre sohbet etti.

Erdoğan filmi, Ayşe Bülbül ve Cemile Gedik ile birlikte izledi.

TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı.

1 OCAK'TA VİZYONDA

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyonda seyircisi ile buluşacak. Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz'deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakâr, sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtılacak.

Şehitlerin anısına çekilen "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, gerçek yaşam öykülerinden uyarlanan, izleyicinin içine işleyen senaryosu, duygu yüklü sahneleri, muhteşem oyuncu kadrosu ve Anadolu'nun büyüleyici güzelliklerini sergileyen görüntüleriyle Türk sinema tarihinde önemli bir eser olarak yerini almaya hazırlanıyor.