14 Şubat 2024 Çarşamba 15:26:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 15:26:00
Başkan Erdoğan, İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
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