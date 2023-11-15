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15 Kasım 2023 Çarşamba 15:27:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 15:27:00

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığına dikkati çekerek savaş suçları işleyen İsrail'in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını ve İtalya'dan ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için destek beklediğini vurguladı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan giorgia meloni italya israil gazze
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