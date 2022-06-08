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08 Haziran 2022 Çarşamba 19:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 19:30:00

Başkan Erdoğan: İsveç, terörün cirit attığı bir ülke

Kaynak: AA

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İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli" açıklamasını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile beraber basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün imzalanan mutabakat zabıtlarıyla ilişkilerimizi daha da güçlendirdik. Bugüne kadar 76 Venezuela'lı gence Türkiye'de burs vererek eğitimlerine destek olduk.

Venezuela ile kalkınma alanında da iş birliğine önem veriyoruz. 20'ye yakın TİKA proje gerçekleştirmiştir.

Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştım.

Temmuz ayında Venezuela'yı ziyaret edeceğim.

"İSVEÇ, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN CİRİT ATTIĞI BİR ÜLKE"

İsveç ve Finlandiya ile ilgili heyetler görüşmeler yaptı. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO, teröre çanak tutan bir örgüt değildir. Şu anda İsveç bildiğiniz gibi PKK/PYD/YPG gibi törör örgütlerinin cirit attığı bir ülkedir. Terör örgütü liderlerinin posterleriyle gösteriler yaptıkları sürece, İsveç devlet televizyonunda teröristlerin söyleşileri yayınlandığı sürece biz bunlara 'buyrun NATO'ya girin' diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli.

NATO noktasında bizim geçmişte Yunanistan ile yaşadıklarımızı, Fransa ile yaşadıklarımızı şimdi bunlarla da yaşamak istemiyoruz. Yunanistan'a bizden öncekiler yol verdi, Fransa'ya da öyle... 9 tane ABD üssü Yunanistan'a kuruluyor. Bunu kime karşı yapıyorlar? Rusya'ya diyorlar... Buna kimse inanmaz kusura bakmasınlar.

MİÇOTAKİS'E TEPKİ

Avrupa ülkeleri ciddi anlamda Yunanistan'a silah, uçak ve mühimmat desteği var. ABD'de destek veriyor. Kime karşı?

ABD Senatosu'nda gidip orada Türkiye aleyhinde konuşmalar yaptı. Sonra geldi Davos'ta bunu yaptı. Kusura bakmasınlar. Biz şahsiyetli siyasetten yanayız. Şahsiyet yoksunu siyasete evet demiyoruz. Önceden aramıza üçüncü ülkeler girmesin diye konuştuktan sonra bu yapılanlar olmaz.

Etiketler : başkan erdoğan ABD Senatosu Avrupa ülkeleri
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