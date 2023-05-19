Başkan Erdoğan: İsveç teröre müsaade ettiği sürece NATO üyeliğine olumlu bakmayız

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

(İsveç) Terör örgütlerinin Stockholm caddelerindeki uzantılarına müsaade ettiği sürece NATO üyeliğine olumlu bakmayız.

Rusya'yla ilişkilerimizde sıkıntı yaşamıyoruz ve Batı gibi bir yaptırım uygulamaya katiyen gitmeyiz. Batı'nın yaptırımları bizi bağlamaz.