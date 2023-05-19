Başkan Erdoğan: İsveç teröre müsaade ettiği sürece NATO üyeliğine olumlu bakmayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "(İsveç) Terör örgütlerinin Stockholm caddelerindeki uzantılarına müsaade ettiği sürece NATO üyeliğine olumlu bakmayız" dedi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
(İsveç) Terör örgütlerinin Stockholm caddelerindeki uzantılarına müsaade ettiği sürece NATO üyeliğine olumlu bakmayız.
Rusya'yla ilişkilerimizde sıkıntı yaşamıyoruz ve Batı gibi bir yaptırım uygulamaya katiyen gitmeyiz. Batı'nın yaptırımları bizi bağlamaz.
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