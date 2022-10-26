Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, İsveç'in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson'a tebriklerini iletti.
İsveç Başbakanı Kristersson'ın 19 Ekim'de kendisine gönderdiği mektuba değinen Başkan Erdoğan, Ulf Kristersson'ı Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.
Başkan Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti.
İsveç Başbakanı Kristersson'ın Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Başkan Erdoğan, bu Muhtıra'nın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi.
Başkan Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.
Başkan Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti.
"ÜÇLÜ MUHTIRA YOL GÖSTERİCİ OLACAK"
İsveç Başbakanı Kristersson'ın Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Muhtıra'nın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi.
Başkan Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.
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