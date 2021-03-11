Başkan Erdoğan: İstiklal Marşı 84 milyonun ortak değeri, ortak paydasıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Mehmet Akif Ersoy'u anma programında açıklama yaptı.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Mehmet Akif Ersoy, Gazi Mustafa Kemal tarafından milli mücadeleye katılmaya çağrılan ilk şairimizdir. Mehmet Akif, gerektiğinde kalemiyle, gerektiğinde kelamıyla vatanını savunan bir şairdir. Doğru bildiğinden hiç vazgeçmemiştir, verdiği sözden hiçbir zaman geri dönmemiştir. Sadece günlük hayatında değil, eserlerinde de sözü ile özü arasında tezatlık bulunmayan bir şairdir.

Mehmet Akif'e 'mahalle kahvesi hatibi' diyerek tahkir edenler, zamanla unutulup giderken, milletimiz milli şairini baş tacı etmiş, vefatından sonra da onu daima hürmetle, minnetle hatırlamıştır.

"HİÇBİR ZAMAN MAKAM VE MEVKİ PEŞİNDE KOŞMAMIŞTIR"

Mehmet Akif, 63 yıllık ömründe, hiçbir zaman makam ve mevki peşinde koşmamıştır. Sadece rahmetle anılmayı murad etmiştir. Milli şairimiz sessiz yaşamış, son nefesini de sessizce vermiştir. Örnek hayatının yanında, geride milli mutabakat metnimiz olan İstiklal Marşı'nı bırakmıştır. İstiklal Marşı bir tekkede yazılmıştır. İlk kez de bir camide okunmuştur. İstiklal Marşı tüm mazlumların özgürlük mücadelesine ilham kaynağı olmuştur. 2021 yılını İstiklal Marşı yılı ilan ettik.

Bu milletin hiçbir ferdi İstiklal Marşı'ndan rahatsızlık duyamaz. İstiklal Marşı, 84 milyonun ortak değeri, ortak paydasıdır.

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