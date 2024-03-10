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10 Mart 2024 Pazar 17:42:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 17:42:00

Başkan Erdoğan İstanbul'da yeni metro hattının test sürüşünü yaptı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete alınacak Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılış sürüşünü yaptı.

Bağcılar'daki Molla Gürani Metro İstasyonu'nda yapılacak açılış törenine katılmak üzere İzmir'den uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, Bakırköy'e geçti.

İncirli istasyonundan metroya binen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatman koltuğuna geçti. Erdoğan'ın kullandığı metro, Bağcılar'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yolculuğu sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri eşlik etti.

İlk seferini gerçekleştiren metro, bir süre sonra Molla Gürani İstasyonu'na vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, metrodan indikten sonra hattın açılışını gerçekleştirmek üzere tören alanına geçti.

BAĞCILAR'DAN BAKIRKÖY SAHİLİ'NE 13,5 DAKİKADA ULAŞILABİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca inşa edilen, 8,4 kilometre uzunluğundaki metro hattında özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyon bulunuyor.

Hattaki istasyonlarda toplam 105 bin metrekare kapalı alan ve çevre düzenlemesi yer alırken, tren saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek hat sayesinde Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne ulaşım 13,5 dakika sürecek; bir saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek.

Etiketler : CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN METRO TEST SÜRÜŞÜ
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