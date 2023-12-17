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17 Aralık 2023 Pazar 15:12:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 15:12:00

Başkan Erdoğan, İstanbul'da teşkilat üyeleri ile bir araya geldi

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, İstanbul'da teşkilat üyeleri ile bir araya geldi, aday önerileri üzerine değerlendirme yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan İstanbul adayı için teşkilat üyeleri ile görüşüyor.

İstanbul İl başkanlığında düzenlenen toplantıya milletvekilleri, İstanbul'da ikamet eden MKYK üyeleri, ilçe belediye başkanları, teşkilatın ilçe başkanları kadın ve gençlik kolları başkanları katılıyor.

Başkan Erdoğan, yüz yüze görüşmelerde aday önerilerini dinliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Ankara, İzmir ve Adana adayları için teşkilatın görüşlerini almıştı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan istanbul yerel seçim ak parti
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