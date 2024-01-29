Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe etabının açılışında yaptığı konuşmasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mensupları ile İstanbulluları selamlayarak başladı.

Bugün giderek ağırlaşan trafik sorunundan dolayı adeta omuzları çöken İstanbul'un yükünü hafifletecek bir projeyi daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, geçen sene İstanbul Havalimanı-Kağıthane Metrosu'nun açılışını yaparak bu önemli projeyi vatandaşların hizmetine sunduklarını anımsattı.

Erdoğan, bugün de bu hattı Gayrettepe'ye bağlayan Kağıthane-Gayrettepe kesiminin açılışını yapmak üzere bir arada olduklarını belirterek, "Böylece İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımını sağlamış oluyoruz." dedi.

#CANLI Başkan @RTErdogan: Toplam 37.5 km uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane metrosu, İstanbullu kardeşlerimizin hayatını fevkalade kolaylaştıracaktır. Hattımızın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidirhttps://t.co/0NrnIYMj5k pic.twitter.com/7McUobCtBu — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) January 29, 2024

HATTIN GÜNLÜK YOLCU KAPASİTESİ 600 BİN



Toplam 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane Metrosu'nun İstanbulluların hayatını fevkalade kolaylaştıracağını dile getiren Erdoğan, 9 istasyondan oluşan ve hızı saatte 120 kilometreye ulaşan hattın günlük yolcu kapasitesinin 600 bin kişi olduğunu kaydetti.

Hattın devreye girmesiyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arasının 38 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arasının 45 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arasının 41 dakikaya, Taksim-Göktürk arasının 26 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arasının 35 dakikaya ineceği aktaran Erdoğan, "Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor. Biz söyledik mi yaparız, ortada bırakmayız. Belediye başkanlığından tutun daha sonra hükümete geldik. Hükümette de Ulaştırma Bakanlığı olarak bu yolları, bu hızlı tren hatlarını, yüksek hızlı tren hatlarını nasıl yaptıysak, aynı şekilde İstanbul'umuzda da bunu yaptık. Ama birileri de hatırlayın. Maalesef hafriyatla ne yaptılar? Kim olduğunu biliyorsunuz, benim söylememe gerek yok." diye konuştu.

Esasen raylı sistem projelerinde en önemli hassas ve zor konulardan birinin hattın beyni denilebilecek sinyalizasyon sistemi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ASELSAN-TÜBİTAK işbirliğiyle artık bu alanda başkalarına bağımlı olmaktan kurtuluyoruz. ASELSAN sinyalizasyon sistemi için gerekli araç üstündeki ekipmanları, hatlara konulacak sistemlerle, istasyonlara konulacak akıllı sinyal sistemlerini TÜBİTAK geliştirdi. Biz yapıyoruz. Dışarıdan ithal yok." ifadelerini kullandı.

Bu hatta kullanılacak 60 adet sürücüsüz metro aracının da Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada üretildiği bilgisini paylaşan Erdoğan, "Gayrettepe-Havalimanı Metro hattının ilk etüt projesinden uygulamasına kadar tüm süreçlerini kendi yerli mühendislik ve tasarım birikimimizle gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonra hangi alanda olursa olsun hayata geçirdiğimiz her projede yerli, milli teknolojilerinin payının arttırılmasına ağırlık vereceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kağıthane-Gayrettepe etabı) Böylece İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasından kesintisiz metro ulaşımını sağlamış oluyoruz. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İstanbul Havalimanı Metrosu) Hattın tüm süreçlerini yerli mühendislik ve tasarım birikimimizle gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim nazarımızda 85 milyon vatandaşımızın tamamı oy tercihlerinden bağımsız olarak eşit şekilde hizmete ve hürmete layıktır." diye konuştu.

#CANLI Başkan @RTErdogan: Fatih'in emaneti olan bu aziz şehri inşaatına başlanmış metroları dahi yapamayan, kendi beceriksizliklerinin günahını sıradan vatandaşa yükleyen zihniyetin insafına bırakmadık, bırakmayacağızhttps://t.co/zQtAfQRHMI pic.twitter.com/MLqClydXEX — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) January 29, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi, bizim elimizi taşın altına koymamızdır. Fatih'in emaneti bu aziz şehri, inşaatına başlanmış metroları dahi yapamayan zihniyetin insafına bırakmadık, bırakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul genelinde toplam uzunluğu 53 kilometre olan 4 metro hattının inşaatı sürüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neymiş, illerde farklı partilerden adayların olması oyunmuş, tezgahmış. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle bir beyana rastlayamazsınız." ifadelerini kullandı.

#CANLI Başkan @RTErdogan: Murat kardeşimle birlikte, önümüzdeki dönem için ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan, 39 dakikaya düşürerek trafiği bir sorun olmaktan önemli ölçüde çıkarmaktırhttps://t.co/zQtAfQRHMI pic.twitter.com/FoezXZnbiy — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) January 29, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Murat kardeşimizle önümüzdeki dönem için hedefimiz, ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek trafiği bir sorun olmaktan çıkarmaktır." dedi.