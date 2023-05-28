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28 Mayıs 2023 Pazar 12:08:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 12:08:00

Başkan Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullandı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu İstanbul'da kullandı. Oy kullanmaya gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik mücadelesini verdi. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" açıklamasını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu İstanbul'da kullandı.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından çıkarak saat 12.05'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Başkan Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3279" numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmen listesinde Başkan Erdoğan 175, Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.

Aynı okulda, sabah saatlerinde Başkan Erdoğan'ın oğlu Bilal ve eşi Reyyan Erdoğan da oyunu kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan istanbul seçim oy
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