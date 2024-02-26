"İstanbul'da milletimize yeniden hizmet etmek için hazırız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan: İstanbul'da 5 yıl boşa geçti

"AZİZ İSTANBUL'UN FETRET DEVRİNİ SONA ERDİRECEĞİZ"



Buradan sizlerin şahsında şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor? Biz yönetiyoruz, şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip mi? Değil, fakat 31 Mart'tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz. Kaldığımız yerden yeniden 'Bismillah' diyerek işe koyulacak, inşallah aziz İstanbul'un fetret devrini sona erdireceğiz.

Öncelikli hedefimiz ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürmek olacaktır. Raylı sistemlerde toplam uzunluğu bundan 5 sene sonra 650 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Ardından raylı sistem uzunluğunu 1004 kilometreye ulaştırarak trafik sorununa kalıcı ve modern bir çözüm bulmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde kentsel dönüşüm başta olmak üzere Çevre ve şehircilikte hayata geçireceğimiz yeni projelerle İstanbul'u sadece depreme dayanıklı hale getirmekle kalmayacak inşallah daha da güzelleştireceğiz. Bilim insanlarının hiç vakit kaybetmeksizin hazırlanmamızı tavsiye ettiği deprem gelmeden önce İstanbul'un yapı stokunu yenileyeceğiz. Aralık ayının son haftasında yüz yılın dönüşümünü İstanbul projesini milletimizle paylaşmıştık. Geçtiğimizi cuma günü de İstanbul özelinde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaların dair cumhurbaşkanı kararını yayınladık.

Evini dönüştürmek isteyen hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi veriyoruz. Hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus 100 bin lira tahliye desteği sağlıyoruz. Böylece toplam hibe miktarımız 800 bin liraya ulaşıyor. İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi imkanı sunuyoruz. Destek paketinin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, buradan riskli yapılarda oturan kardeşlerimizi mutlaka bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum. Nasıl yalancının mumu yatsıya kadar yanarsa, algı ve sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihi de inşallah yakında sona erecektir. İstanbul'u muradına kavuşturacağız. Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı 15 gün ücretsiz olacak.