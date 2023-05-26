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26 Mayıs 2023 Cuma 09:47:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 09:47:00

Başkan Erdoğan İstanbul'da

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın bugün Esenler'de mitinge katılması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah saatlerinde rutin bir programı bulunmuyor. Erdoğan'ın, Kısıklı'daki konutundan öğleyin Cuma namazı için ayrılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, saat 14.30'da İstanbul Kongre Merkezi' nde 'Kadın Buluşması' programına katılacak.

Ardından, saat 17.00'de Esenler Dörtyol Meydanı'nda miting düzenleyecek.

Erdoğan'ın, saat 20.00'de ise canlı yayınlanacak bir televizyon programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan istanbul miting
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