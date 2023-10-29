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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü 100. Yıl Marşı'yla kutladı
29 Ekim 2023 Pazar 16:26:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 16:26:00

Başkan Erdoğan İstanbul Boğazı'ndaki etkinliklere katılıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve donanmanın Boğazdaki geçişini takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri'ne katılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmi geçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi geçidi izledi.

Etiketler : başkan erdoğan istanbul boğazı cumhuriyet bayramı
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