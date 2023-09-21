VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız
Kahramanmaraş'ta deprem
Atatürk'e hakaret eden kişinin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddiası yalanlandı
"Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri gelecek yıl göreceğiz"
Bakan Fidan, Letonyalı mevkidaşı Karins'le bir araya geldi
Yumurtalıkları dondurulan kadın, meme kanseri sonrası sağlıklı bebek dünyaya getirdi
21 Eylül 2023 Perşembe 20:45:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 20:45:00

Başkan Erdoğan: İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Erdoğan, ABD ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız. Sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'den aynı zamanda Avrupa'ya da enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyaretinde gazetecilere açıklama yaptı.

Gazetecilerin soruları arasında İsrail'le iş birliği konuları da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ziyaretiyle ilgili şunları söyledi:

"Konuştuk, bir rahatsızlık sebebiyle o zaman gelemedi. Ama şimdi ben kendisine, siz dedim bu ziyareti bir gerçekleştirin, ardından da ben ekibimle İsrail ziyaretini gerçekleştireyim dedim. Yani mutabık kaldık. İnşallah çok fazla gecikmeden bu adımı atacağız ve birinci derecede enerji konusu olmak üzere İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız. Sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'den aynı zamanda Avrupa'ya da enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacağız. Şu an itibariyle 9,5 milyar dolar toplam ticaret hacmimiz var. Bu toplam ticaret hacmimizi de 9,5 milyar dolardan asgari 15 milyar dolara ilk etapta çıkaralım diye bir mutabakata vardık. Bu adımı da atacağız. Aynı zamanda tabii uluslararası siyasette de beraber neler yapabiliriz bunları da görüşme, konuşma fırsatımız oldu."

"ENERJİ İŞ BİRLİKLERİ BİZİ ÇOK DAHA FARKLI YERLERE TAŞIYABİLİR"

Enerji iş birliklerinin iki ülke ilişkilerini çok daha farklı yerlere taşıyabileceğini anlatarak, "Kendileriyle bu konudaki potansiyelimizi konuştuk. İki ülke arasındaki farklı alanlardaki iş birliklerini artırmak için bu bakanlarımızın yer alacağı bir mekanizma kurulmasının faydasını anlattık. Enerji, turizm ve teknoloji gibi alanlarda yeni iş birlikleri tesis etmek için iki ülkenin birlikte çalışması mümkün" dedi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan israil enerji
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX