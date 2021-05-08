Başkan Erdoğan: İsrail'in saldırılarını şiddetle kınıyoruz

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08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:46:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:59:00

Başkan Erdoğan: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik menfur saldırılarını şiddetle kınıyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, tweetini İbranice, İngilizce, Arapça olarak da paylaştı.

Etiketler : Başkan Erdoğan israil mescidi aksa
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