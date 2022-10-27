Başkan Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti

27 Ekim 2022 Perşembe 16:46:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 16:46:00
Başkan Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
Kaynak: TRT Haber
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Başkan Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
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