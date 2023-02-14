Başkan Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'i kabul etti
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.
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