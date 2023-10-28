Başkan Erdoğan: İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in dün geceki bombardımanlarının yaşanan insani krizi derinleştirdiğini belirterek, "İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırıları durdurmalıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanlarının yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef aldığını, yaşanan insani krizi derinleştirdiğini belirtti.
Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2023
İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır....
İsrail'in derhal bu cinnet halinden çıkması gerektiğini ve saldırıları durdurması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi'ne, İstanbul Atatürk Havalimanı'na davet ediyorum." dedi.
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