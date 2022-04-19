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19 Nisan 2022 Salı 20:28:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 20:46:00

Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Herzog ile görüşmelerinde, son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmede, ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dahil meydana gelen olaylarda 400'ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesinin kendilerini üzdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'nın dün ve önceki gün sabah namazından sonra fanatik grupların baskınına uğraması ve müdahaleler neticesinde yine istenmeyen görüntüler yaşanması, gerilimin Gazze'ye de sirayet etmesi üzüntümüzü artırmıştır. Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam aleminde haklı tepkilere neden olmaktadır.

Bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Herkesin bu mübarek mekanın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum. Türkiye olarak her halükarda barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz."

Etiketler : başkan erdoğan İsrail sosyal medya
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