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20 Eylül 2023 Çarşamba 10:43:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 10:43:00

Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkevi'nde gerçekleştirilen, uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye'nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini belirterek, barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

    Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM 78'inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

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