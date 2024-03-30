Başkan Erdoğan İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fatih'te ziyaretlerde bulundu. Başkan Erdoğan, Fatih'teki temasları sırasında İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç ile görüştü.
Başkan Erdoğan, yarın yapılacak olan yerel seçimler öncesi Fatih Çarşamba'da bulunan İsmailağa İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, Ayasofya'da kılacağı akşam namazı öncesinde geldiği semtte kalabalık bir grup tarafından karşılandı.
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