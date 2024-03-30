VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti
31 Mart yerel seçimleri için merak edilenler! Oy işlemi nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 8'inci yardım gemisi El-Ariş'e ulaştı
Lübnan İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek
Edirne kan donduran cinayeti JASAT dedektifleri çözdü
30 Mart 2024 Cumartesi 20:10:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 20:10:00

Başkan Erdoğan İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fatih'te ziyaretlerde bulundu. Başkan Erdoğan, Fatih'teki temasları sırasında İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç ile görüştü.

Başkan Erdoğan, yarın yapılacak olan yerel seçimler öncesi Fatih Çarşamba'da bulunan İsmailağa İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Ayasofya'da kılacağı akşam namazı öncesinde geldiği semtte kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Etiketler : Başkan Erdoğan İsmailağa Cemaati ziyaret
Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

Serel Yereli, Londra'dan dönüyor
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Hırsız damat istemem

Hırsız damat istemem
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı

Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX