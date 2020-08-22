Başkan Erdoğan İsmail Haniyye ile görüştü

22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:20:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:20:00
Başkan Erdoğan İsmail Haniyye ile bir araya geldi
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
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