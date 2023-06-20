Başkan Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Atalay ve Akkol'un asgari ücrete yapılan ara zam dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da hazır bulundu.
TİSK Başkanı Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Türk Bayrağı ile tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların yer aldığı hediye takdim etti.
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