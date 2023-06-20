Başkan Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti

Başkan Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Atalay ve Akkol'un asgari ücrete yapılan ara zam dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da hazır bulundu.

TİSK Başkanı Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Türk Bayrağı ile tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların yer aldığı hediye takdim etti.